В Сети стали активно обсуждать новость о разводе Оксаны Самойловой и Джигана. Мнения пользователей, наблюдающих за отношениями в семье, разделились. Одни уверены, что Самойлова и Джиган действительно стоят на грани разрыва, другие видят в разводе эпизод продуманного сценария.

Информация об иске на развод появилась на официальном портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Заявление было подано 6 октября, госпошлина уже оплачена. Также Самойлова написала в своих соцсетях пост о том, что ей приходилось быть идеальной и ее не любили просто так.

