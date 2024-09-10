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10 сентября, 09:45

Шоу-бизнес

Новости мира: продюсер Харви Вайнштейн оказался в больнице в критическом состоянии

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Скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн был срочно госпитализирован из тюремной камеры. Сообщается, что 72-летний мужчина страдает диабетом, высоким давлением. Накануне госпитализации он почувствовал острую боль в груди.

Кроме того, в Сети появилось видео атаки беспилотников на тюрьму строгого режима Ла-Рока в Эквадоре, где содержатся криминальные авторитеты, а также высокопоставленные зэки. Налет организовали преступные группировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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