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10 июля, 17:30

Общество

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгли

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгли

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Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгли. Решение принял суд, однако они на заседании не присутствовали. Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, дети остаются с экс-супругой, но бывший муж может видеться с ними в любое время.

Блогер подала на развод через две недели после закрытия последнего уголовного дела. А ее супруг, по данным журналистов, подал иск о разделе совместного имущества на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
шоу-бизнесвидеоАлина Гилеваобщество
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