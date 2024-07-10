Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных официально расторгли. Решение принял суд, однако они на заседании не присутствовали. Как пишут СМИ со ссылкой на адвокатов, дети остаются с экс-супругой, но бывший муж может видеться с ними в любое время.

Блогер подала на развод через две недели после закрытия последнего уголовного дела. А ее супруг, по данным журналистов, подал иск о разделе совместного имущества на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.