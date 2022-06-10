Бывший муж Бритни Спирс попытался сорвать свадьбу певицы

В американской звездной тусовке обсуждают свадьбу Бритни Спирс с фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари.

К дому в Лос-Анджелесе, где должна была состояться церемония, съехались десятки папарацци, некоторые прилетели на вертолетах. И их ожидания оправдались. Церемонию попытался сорвать бывший муж Бритни Джейсон Александр. Он ворвался в дом и хотел помешать торжеству. При этом Джейсон транслировал все происходящее в прямом эфире на своем канале. Вскоре его задержала охрана, а после приехала полиция.

Брак Александра и Спирс в свое время продлился всего 55 часов. Поп-звезда выходит замуж уже в третий раз. На свадьбу пригласили всего 50 человек. Это неудивительно, поскольку Бритни перессорилась со всей своей семьей, включая собственных сыновей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.