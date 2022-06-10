Лепс и Безруков выступили в госпитале перед участниками спецоперации

Многие актеры и музыканты решили поддержать российских военных, которые находятся в зоне спецоперации. Сергей Безруков и Григорий Лепс навестили в госпитале раненых солдат.

А вот фанаты так и не дождались концертов некоторых звезд. Речь идет об артистах, которые решили покинуть Россию. Организаторам то и дело приходится переделывать афиши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.