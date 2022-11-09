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09 ноября, 18:30

Шоу-бизнес

Менеджер рассказала, кого Киркоров ударил по лицу букетом роз

Менеджер рассказала, кого Киркоров ударил по лицу букетом роз

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Певец Филипп Киркоров отхлестал зрителя букетом роз. На кадрах, разлетевшихся по Сети, Киркоров спустился со сцены, подошел к человеку, сидящему в первом ряду, и нанес ему несколько ударов букетом по лицу. После этого швырнул цветы на сцену и вернулся к выступлению.

Менеджер певца объяснила, что он ударил члена команды. Таким способом артист заступился за поклонника, которого не пустили к сцене.

Это уже не первая выходка певца на концерте в Казахстане. Ранее он вышел на сцену в прозрачных колготках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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