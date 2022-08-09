Дэвид Бекхэм с дочерью станцевал на концерте The Weeknd в Майами

Британский футболист Дэвид Бекхэм и его 11-летняя дочь Харпер выпустили видео с концерта музыканта The Weeknd в Майами. Они танцевали и подпевали в зрительном зале. В конце вечера Бекхэм отправился за кулисы и лично поблагодарил исполнителя.

Звезды сделали общую фотографию и опубликовали ее для своих подписчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.