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09 июля, 22:45

Шоу-бизнес

Актер Мерзликин и его бывшая жена разделят имущество на сумму свыше 140 млн руб

Актер Мерзликин и его бывшая жена разделят имущество на сумму свыше 140 млн руб

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Российский актер Андрей Мерзликин и его бывшая жена Анна официально развелись. Сейчас они делят совместно нажитое имущество на сумму свыше 140 миллионов рублей. В перечне дом, квартира, нежилые помещения и автомобиль.

У пары четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. Решение о разводе принял суд Москвы, брачного договора у супругов не было, поэтому имущество разделят поровну. Причины разрыва супруги предпочитают не комментировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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