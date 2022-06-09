"Ночная смена": день рождения Канье Уэста

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.



День рождения, который отмечают всем миром. 8 июня рэперу и моднику Канье Уэсту стукнуло 45 лет. Похоже, любовь к экстравагантным нарядам Канье подцепил от бывшей подружки Ким. И, судя по его последнему образу, после расставания ситуация стала только интереснее.

Кроме того, рэпер известен своими поступками. Так, в 2014 году он приостановил свой концерт, потому что парень в инвалидной коляске "отказался" вставать.



В 2016 году он начал очень странную дружбу с Дональдом Трампом. После чего в 2020 году баллотировался на пост президента США. А в 2022 году он сильно толкнул поклонника, который хотел получить его автограф.