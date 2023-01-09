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Шоу-бизнес

Киркоров назвал Зеленского "зайкой" в ответ на внесение в санкционный список

Киркоров назвал Зеленского "зайкой" в ответ на внесение в санкционный список

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 российских деятелей культуры. Среди них – Никита Михалков, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Филипп Киркоров.

Последний уже отреагировал на это в соцсетях. Киркоров отметил, что президент Украины слишком сильно вошел в роль, выполняя сценарий Запада. Кроме того, артист назвал украинского лидера "зайкой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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