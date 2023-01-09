07:45Шоу-бизнес
Киркоров назвал Зеленского "зайкой" в ответ на внесение в санкционный список
Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 российских деятелей культуры. Среди них – Никита Михалков, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Филипп Киркоров.
Последний уже отреагировал на это в соцсетях. Киркоров отметил, что президент Украины слишком сильно вошел в роль, выполняя сценарий Запада. Кроме того, артист назвал украинского лидера "зайкой".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.