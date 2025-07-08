Актриса Задорожная опубликовала видео с плачущей дочерью в бассейне

Актриса Анастасия Задорожная вызвала бурную реакцию в соцсетях, опубликовав видео, на кадрах которого ее 10-месячная дочь проходит курсы самоспасения младенцев в бассейне. Инструктор переворачивает девочку вниз головой, а она, плача, пытается перевернуться на спину, чтобы вдохнуть воздух.

Многие комментаторы выразили обеспокоенность состоянием ребенка и удивились спокойствию матери. Задорожная заявила, что гордится дочерью, ведь такие навыки могут однажды спасти ей жизнь, особенно в США, где артистка сейчас живет и где риски, связанные с водой, особенно высоки.

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