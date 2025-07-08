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Новости

08 июля, 14:30

Шоу-бизнес

Актриса Задорожная опубликовала видео с плачущей дочерью в бассейне

Актриса Задорожная опубликовала видео с плачущей дочерью в бассейне

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Актриса Анастасия Задорожная вызвала бурную реакцию в соцсетях, опубликовав видео, на кадрах которого ее 10-месячная дочь проходит курсы самоспасения младенцев в бассейне. Инструктор переворачивает девочку вниз головой, а она, плача, пытается перевернуться на спину, чтобы вдохнуть воздух.

Многие комментаторы выразили обеспокоенность состоянием ребенка и удивились спокойствию матери. Задорожная заявила, что гордится дочерью, ведь такие навыки могут однажды спасти ей жизнь, особенно в США, где артистка сейчас живет и где риски, связанные с водой, особенно высоки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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