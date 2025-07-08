Карди Би появилась в корсетном платье с бахромой на Неделе высокой моды в Париже

В Париже началась Неделя высокой моды. Одним из самых обсуждаемых стал образ Карди Би, которая появилась на одном из показов в корсетном платье с длинной бахромой в зоне груди и плеч. В качестве аксессуара певица использовала живого ворона.

Впечатлила гостей и Дуа Липа. Для выхода на подиум она выбрала белое платье, которое напоминает перья, а вырез в области декольте выполнен в форме замочной скважины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.