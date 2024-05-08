Российские поклонники рэпера Канье Уэста купили билеты на концерт у мошенников

Один из телеграм-каналов 8 мая объявил о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. К этому моменту на фейковом сайте "Лужников" мошенники начали продавать билеты на незапланированный концерт, который якобы должен был состояться 8 июня.

В итоге концерт не подтвердился, а в "Лужниках" в этот день выступают другие артисты. Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале отметила, что, по данным ее источников, Уэст приедет осенью. Переговоры о его визите в Россию еще ведутся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.