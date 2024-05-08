Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 17:30

Шоу-бизнес

Российские поклонники рэпера Канье Уэста купили билеты на концерт у мошенников

Российские поклонники рэпера Канье Уэста купили билеты на концерт у мошенников

Певец Олег Газманов рассказал, как песня "Офицеры" стала популярной

Мошенники начали продавать билеты на концерт рэпера Канье Уэста в Москве

Новости мира: воздушный шар с людьми упал на жилые дома в Литве

Елене Блиновской продлили арест до 26 июля

Адвокат блогера Блиновской заявила о готовности подзащитной погасить ущерб

Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 26 июля

Блогеру Елене Блиновской продлили арест до 26 июля

Блогер Елена Блиновская готова выплатить налоговой более 900 млн рублей

Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для блогера Елены Блиновской

Один из телеграм-каналов 8 мая объявил о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву. К этому моменту на фейковом сайте "Лужников" мошенники начали продавать билеты на незапланированный концерт, который якобы должен был состояться 8 июня.

В итоге концерт не подтвердился, а в "Лужниках" в этот день выступают другие артисты. Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале отметила, что, по данным ее источников, Уэст приедет осенью. Переговоры о его визите в Россию еще ведутся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика