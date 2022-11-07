Телеведущая Собчак приехала в Россию 7 ноября – СМИ

Ксения Собчак приехала в Россию. 7 ноября СМИ сообщили, что она пересекла границу в Псковской области.

Однако другие источники заявили, что журналистка уже неделю находится в стране. Ее мать, Людмила Нарусова, в комментарии телеканалу Москва 24 назвала новость о возвращении дочери фейковой.

Кому верить? Где находится Собчак? И что изменилось в уголовном деле, которое с ней связывают?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.