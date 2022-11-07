13:15Шоу-бизнес
Журналистка Ксения Собчак вернулась в РФ – СМИ
Ксения Собчак вернулась в Россию 7 ноября, сообщили информационные агентства. Якобы журналистку заметили на погранпереходе между Россией и Латвией в Псковской области.
Например, ТАСС заявил, что Собчак в стране уже неделю, ссылаясь на свои источники. Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова назвала новости о приезде дочери в Россию фейковыми.
Об отъезде журналистки стало известно после того, как по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей арестовали ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также светского хроникера, экс-главреда глянца Ариана Романовского.
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