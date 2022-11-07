Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак вернулась в РФ – СМИ

Журналистка Ксения Собчак вернулась в РФ – СМИ

Новости часа: Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в РФ

ФСБ задержала банду наркоторговцев в Нижнем Новгороде

Новости часа: в СМИ сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию

Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

Аккаунт актрисы Эмбер Херд исчез из соцсети после покупки Twitter Илоном Маском

"Откройте, Давид": Александр Шоуа

"Ночная смена": празднование Хеллоуина и новый мультфильм Disney

Адвокат рассказал о текущем правовом статусе Собчак

"Золотая рыбка": Никита Джигурда

Ксения Собчак вернулась в Россию 7 ноября, сообщили информационные агентства. Якобы журналистку заметили на погранпереходе между Россией и Латвией в Псковской области.

Например, ТАСС заявил, что Собчак в стране уже неделю, ссылаясь на свои источники. Мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова назвала новости о приезде дочери в Россию фейковыми.

Об отъезде журналистки стало известно после того, как по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей арестовали ее коммерческого директора Кирилла Суханова, а также светского хроникера, экс-главреда глянца Ариана Романовского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика