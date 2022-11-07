Новости часа: Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мать телеведущей и журналистки Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова в комментарии телеканалу "Москва 24" назвала "фейковыми" новости о возвращении дочери в страну. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак вернулась на территорию России.

Более 600 мобилизованных резервистов из Московской области отправились в зону проведения СВО. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Запорожская область полностью откажется от гривны с 1 января 2023 года. Об этом сообщили местные власти.