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Политика

Новости часа: Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в РФ

Новости часа: Нарусова не стала комментировать возвращение Ксении Собчак в РФ

ФСБ задержала банду наркоторговцев в Нижнем Новгороде

Новости часа: в СМИ сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию

Ксения Собчак вернулась в Россию – СМИ

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Новости часа: Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мать телеведущей и журналистки Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова в комментарии телеканалу "Москва 24" назвала "фейковыми" новости о возвращении дочери в страну. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Собчак вернулась на территорию России.

Более 600 мобилизованных резервистов из Московской области отправились в зону проведения СВО. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Запорожская область полностью откажется от гривны с 1 января 2023 года. Об этом сообщили местные власти.

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