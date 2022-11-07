Новости часа: в СМИ сообщили о возвращении Ксении Собчак в Россию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ксения Собчак вернулась в Россию. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на очевидцев в Псковской области. Они заявили, что видели телеведущую на пограничном переходе между Россией и Латвией.

Восемь экотехнопарков откроют в России. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра РФ, там будут перерабатывать пластик, шины и другие отходы.

Россиян не было на борту танзанийского самолета, упавшего в озеро Виктория. Об этом заявили в российском посольстве.