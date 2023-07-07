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Бритни Спирс обратилась в полицию с заявлением об избиении

Бритни Спирс обратилась в полицию с заявлением об избиении

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Бритни Спирс обратилась в полицию Лас-Вегаса с заявлением об избиении. Инцидент якобы произошел между певицей и охраной французского баскетболиста Виктора Вембаньяма в ресторане отеля.

Как пишут местные таблоиды, певица хотела сфотографироваться со спортсменом, чей рост превышает 2 метра 20 сантиметров. Она подошла к нему и даже смогла похлопать по слечу, но в этот момент сотрудник охраны ударил Бритни. Отмечается, что все это не является поводом для уголовного дела, так как охранник не хотел причинить вред женщине, а просто защищал своего клиента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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