07 марта, 22:15Шоу-бизнес
Масштабную налоговую проверку блогеров могут провести после дела с Чекалиной
После дела Валерии Чекалиной масштабная налоговая проверка ждет почти всех интернет-звезд. В этом списке могут оказаться автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, Оксана Самойлова и другие.
7 марта блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей. Фигурантом дела стал и ее муж. Оба находятся под подпиской о невыезде.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.