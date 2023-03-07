Масштабную налоговую проверку блогеров могут провести после дела с Чекалиной

После дела Валерии Чекалиной масштабная налоговая проверка ждет почти всех интернет-звезд. В этом списке могут оказаться автор "Марафона желаний" Елена Блиновская, Оксана Самойлова и другие.

7 марта блогеру Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей. Фигурантом дела стал и ее муж. Оба находятся под подпиской о невыезде.

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