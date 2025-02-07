Эксперты рассказали о необычных пунктах в райдерах звезд

Звезды как в России, так и за рубежом иногда выставляют нестандартные требования в своих райдерах. Например, рэпер DaBaby попросил организаторов его концерта в Москве предоставить 15 пачек мармеладных мишек и несколько килограммов начос.

Тем временем перед выступлением на заказном концерте рэпер Баста просит прислать в номер фрукты и ягоды, несколько видов молока, включая альтернативное, и 60 сосисок определенной марки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.