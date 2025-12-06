Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 10:00

Шоу-бизнес

Охранник потребовал с Киркорова более 2 млн рублей за причинение вреда здоровью

Охранник потребовал с Киркорова более 2 млн рублей за причинение вреда здоровью

Полина Лурье отказалась от мирового соглашения с Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной отказалась от мирового соглашения

"Интервью": Gazan – о монетизации хобби

Лариса Долина заявила об угрозах мошенников и слежке за ней и ее родственниками

Актер Кэри-Хироюки Тагава умер в возрасте 75 лет

Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына

"Московский патруль": суд Москвы начал рассмотрение дела блогера Митрошиной

"Интервью": Дмитрий Власкин – о том, что нельзя делать на съемочной площадке

Блогер Митрошина в суде заявила, что юристы ввели ее в заблуждение по финансовым вопросам

Охранник потребовал с народного артиста России Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей за причинение вреда здоровью. На юбилейном концерте Ани Лорак "Примадон" артист хотел пройти в гримерку к имениннице.

Охранник Александр Короткий попросил немного времени на согласование, но поп-король не стал ждать и столкнул секьюрити со сцены. По словам пострадавшего, он получил растяжение связок правого голеностопа. По некоторым данным, певец предлагал выплатить охраннику миллион рублей, но тот отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоПолина БрабецМария Панкратова

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика