Охранник потребовал с Киркорова более 2 млн рублей за причинение вреда здоровью

Охранник потребовал с народного артиста России Филиппа Киркорова 2,3 миллиона рублей за причинение вреда здоровью. На юбилейном концерте Ани Лорак "Примадон" артист хотел пройти в гримерку к имениннице.

Охранник Александр Короткий попросил немного времени на согласование, но поп-король не стал ждать и столкнул секьюрити со сцены. По словам пострадавшего, он получил растяжение связок правого голеностопа. По некоторым данным, певец предлагал выплатить охраннику миллион рублей, но тот отказался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.