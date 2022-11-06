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Шоу-бизнес

Аккаунт актрисы Эмбер Херд исчез из соцсети после покупки Twitter Илоном Маском

Аккаунт актрисы Эмбер Херд исчез из соцсети после покупки Twitter Илоном Маском

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Аккаунт американской актрисы Голливуда Эмбер Херд исчез после покупки Twitter бизнесменом Илоном Маском. Таблоиды утверждают, что у артистки с предпринимателем в свое время был роман – когда она еще состояла в браке с Джонни Деппом.

При этом любопытно, что в деле о домашнем насилии Маск не поддержал Херд и отказался выступать в суде. Сейчас же исчезновение профиля в соцсети ни Херд, ни Маск никак не комментируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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