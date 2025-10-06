Шеф-повар Ивлев задолжал дочери по алиментам почти 20 млн рублей

Константин Ивлев задолжал дочери по алиментам почти 20 миллионов рублей. После развода с первой женой Марией он выплатил только часть денег – 11 миллионов, а весной 2024 года платежи перестали поступать.

Бывшая супруга Ивлева подала повторное заявление в Тушинский суд Москвы с просьбой перерассчитать сумму, утверждая, что у российского ресторатора есть скрытые доходы.

