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06 апреля, 09:00

Шоу-бизнес

Наследство после смерти звезд становится причиной ожесточенных споров

Наследство после смерти звезд становится причиной ожесточенных споров

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После смерти известных актеров, музыкантов и артистов все чаще разгораются громкие конфликты. В центре споров – дорогостоящая недвижимость, драгоценности, автомобили и авторские права. Вместо скорби – суды, иски и взаимные обвинения.

Так случилось после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк: наследственное дело открыто, завещания не оставлено. Между потенциальными наследниками – вдовец Петр Чернышев, мать артистки и трое детей. Подобные конфликты возникали и после кончины певца Александра Градского, артисток Людмилы Гурченко и Раисы Максимовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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