"Актуальный репортаж": суд рассмотрит жалобу Блиновской на приговор на следующей неделе

Решение по жалобе на приговор блогеру Елене Блиновской будет принято на следующей неделе. Об этом сообщил ее адвокат. Королеву марафонов приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег.

Серая схема, которую предъявили Блиновской, Чекалиным и другим блогерам, одна. Вместо того чтобы честно копить доход на счетах одной фирмы и платить повышенные налоги, предприниматели дробят бизнес на несколько юрлиц, а свои продукты продают через ИП родственников, друзей и помощников.

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