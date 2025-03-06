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06 марта, 15:00

Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": суд рассмотрит жалобу Блиновской на приговор на следующей неделе

"Актуальный репортаж": суд рассмотрит жалобу Блиновской на приговор на следующей неделе

Апелляция по делу Елены Блиновской может быть подана на следующей неделе

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"Королеву марафонов" Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима

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"Московский патруль": суд приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии

Суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии

Суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии и взыскал 587 млн рублей

Решение по жалобе на приговор блогеру Елене Блиновской будет принято на следующей неделе. Об этом сообщил ее адвокат. Королеву марафонов приговорили к пяти годам колонии за неуплату налогов и отмывание денег.

Серая схема, которую предъявили Блиновской, Чекалиным и другим блогерам, одна. Вместо того чтобы честно копить доход на счетах одной фирмы и платить повышенные налоги, предприниматели дробят бизнес на несколько юрлиц, а свои продукты продают через ИП родственников, друзей и помощников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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