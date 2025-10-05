Форма поиска по сайту

05 октября, 21:15

Шоу-бизнес

Успенская перенесла срочную операцию на руке

Российской певице Любови Успенской провели срочную операцию на сломанной руке. Как рассказал директор артистки, она чувствует себя хорошо и уже вернулась домой.

Певица сломала руку 30 сентября. Из-за этого ей пришлось отменить несколько выступлений. По прогнозам врачей, Успенская сможет вернуться на сцену в ближайшее время. Как отметил представитель певицы, все запланированные концерты состоятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

шоу-бизнес

