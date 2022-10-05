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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии и подала в суд – СМИ

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии и подала в суд – СМИ

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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии. Как сообщила газета The New York Times, актриса подала иск в суд. Заявление касается случая, который произошел на борту частного самолета в 2016 году. Тогда Питт якобы придушил ребенка, а другого ударил по лицу, а также схватил Джоли за голову. После этого он облил ее и детей алкоголем.

Иск подан в рамках разбирательств о продаже винодельни. Ранее сообщалось, что переговоры между бывшими супругами сорвались, так как Джоли отказалась подписывать документ о неразглашении случаев эмоционального и физического насилия со стороны Брэда Питта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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