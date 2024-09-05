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05 сентября, 18:15

Шоу-бизнес

Полиция проверит певицу Mia Boyka из-за концерта в ЯНАО

Полиция проверит певицу Mia Boyka из-за концерта в ЯНАО

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Певицу Mia Boyka проверит полиция. Причиной стал инцидент с потерявшимся ребенком на ее концерте. По мнению родителей девочки, исполнительница высмеяла увлечение квадробингом – популярным среди детей и подростков движением, суть которого заключается в подражании повадкам животным.

В соцсетях Mia Boyka продолжает отстаивать свою точку зрения относительно подобного увлечения детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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