Полиция проверит певицу Mia Boyka из-за концерта в ЯНАО

Певицу Mia Boyka проверит полиция. Причиной стал инцидент с потерявшимся ребенком на ее концерте. По мнению родителей девочки, исполнительница высмеяла увлечение квадробингом – популярным среди детей и подростков движением, суть которого заключается в подражании повадкам животным.

В соцсетях Mia Boyka продолжает отстаивать свою точку зрения относительно подобного увлечения детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.