Экс-супруга Джонни Деппа потребовала отмены решения суда по его иску

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд потребовала отмены решения суда по иску актера.

Херд просит уточнить информацию о присяжных. По словам ее адвокатов, данные об одном из них могут быть недостоверными. Если это подтвердится, то поставит под сомнение качество судебного разбирательства и законность самого приговора.

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