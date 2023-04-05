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Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": поклонники певицы MакSим обеспокоились ее состоянием

"Актуальный репортаж": поклонники певицы MакSим обеспокоились ее состоянием

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Поклонники певицы МакSим обеспокоены ее здоровьем. На выступлении в Твери, как сообщили очевидцы, артистка вышла на сцену в плохом самочувствии. А 18 марта МакSим стало плохо во время концерта в "Роза холле" в Сочи. Выступление пришлось остановить.

В социальных сетях фанаты потребовали отменить гастроли из-за состояния артистки. В чем причина отмены концертов МакSим? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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