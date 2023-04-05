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Шоу-бизнес

Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения

Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения

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Певица МакSим перенесла несколько концертов гастрольного тура по России. По словам артистки, ей нужно пройти медицинское лечение. Новые даты концертов пока согласовывают.

Также МакSим успокоила своих поклонников, заявив, что с ней все хорошо, но здоровье требует внимания. А медицинские процедуры не совместимы с жестким концертным графиком и полной самоотдачей на сцене.

На последних концертах певица плохо себя чувствовала, это было заметно зрителям в Твери, а выступление в Сочи пришлось остановить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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