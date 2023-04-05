Певица МакSим перенесла ближайшие концерты из-за необходимости лечения

Певица МакSим перенесла несколько концертов гастрольного тура по России. По словам артистки, ей нужно пройти медицинское лечение. Новые даты концертов пока согласовывают.

Также МакSим успокоила своих поклонников, заявив, что с ней все хорошо, но здоровье требует внимания. А медицинские процедуры не совместимы с жестким концертным графиком и полной самоотдачей на сцене.

На последних концертах певица плохо себя чувствовала, это было заметно зрителям в Твери, а выступление в Сочи пришлось остановить. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.