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Шоу-бизнес

Фанаты Лепса назвали концерт певца в Петербурге жалким зрелищем

Фанаты Лепса назвали концерт певца в Петербурге жалким зрелищем

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Поклонники назвали жалким зрелищем концерт Григория Лепса в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Артист швырнул микрофон и очки на сцену прямо во время песни.

Исполнял он "Самый лучший день". Уточнялось, что петь артисту было достаточно тяжело.

Чуть позже Лепс объяснил свое поведение. Он поблагодарил зрителей за то, что никто не ушел после первой песни, и признался, что день для него выдался не слишком веселый.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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