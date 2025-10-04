04 октября, 09:45Шоу-бизнес
Ресторан Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплаты сотрудникам
Ресторан певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге оказался в центре скандала из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. По данным источников, десятки работников остались без честно заработанных денег, а общая сумма задолженности может достигать полумиллиона рублей.
Бывшие сотрудники заявляют, что руководство объяснило задержки отсутствием денег даже на закупку продуктов. В самом ресторане эту информацию опровергают, утверждая, что готовы рассмотреть доказательства. На юридическое лицо заведения уже заведено 50 исполнительных производств.
