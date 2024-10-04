Блогер Лерчек и ее экс-супруг доставлены в суд для избрания меры пресечения

Блогер Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин доставлены в суд для избрания меры пресечения. Экс-супругам и их бизнес-партнеру Роману Вишняку, предъявили новое обвинение, за которое грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

В этот раз организаторов онлайн марафонов, а также их бизнес-партнера подозревают в переводе валюты с использованием подложных документов. Речь идет о сумме в 250 миллионов рублей. По данным следствия, деньги от клиентов поступали не на российские счета, а в иностранные банки. При этом в органы валютного контроля подавались недостоверные сведения о переводах.

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