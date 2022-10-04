Пугачева выставила на продажу замок в Подмосковье за 1 млрд рублей

Легендарный замок в деревне Грязь продают за миллиард рублей. Резиденция Аллы Пугачевой ожидаемо оказалась выставлена на продажу, сообщили СМИ.

Примадонна забрала детей и улетела в Израиль. Риелторы быстрой сделки не ждут. Кто может купить такую дорогостоящую недвижимость и удастся ли продать ее по полной цене? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.