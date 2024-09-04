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Новости

04 сентября, 11:30

Шоу-бизнес

Новости регионов: певицу MIA BOYKA обвиняют в публичном оскорблении ребенка

Новости регионов: певицу MIA BOYKA обвиняют в публичном оскорблении ребенка

Шуфутинский спел свой хит про 3 сентября на сцене Большого Кремлевского дворца

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Правоохранительные органы арестовали активы Елены Блиновской на 64 млрд рублей

На певицу MIA BOYKA заявили в полицию. Ее обвиняют в публичном оскорблении ребенка. Заявление написала мама девочки Марьяны, которую певица ранее унизила на концерте. Девочка пришла на выступление в кошачьей маске. Миа Бойка позвала ее на сцену и сказала: "Ты квадробер, не дай бог?". По словам мамы, девочка сильно расстроилась, боится выходить на улицу, и ей необходима помощь психолога.

На Дальнем Востоке запустили производство туристических автобусов. Машины выпускает отечественная компания под собственным брендом. На заводе во Владивостоке будут собирать две модели – туристический автобус и междугородний. Транспорт вмещает до 51 пассажира. Внутри будут регулируемые кресла и система кондиционирования, а в туристической версии добавят зарядки для мобильных. Ожидается, что продажи автобусов стартуют уже в декабре этого года.

Причиной массового отравления в Кабардино-Балкарии могла стать водопроводная вода. Более точно причины произошедшего установят после всех необходимых исследований. Накануне в больницы за помощью обратились порядка 200 человек. У всех диагностировали кишечную инфекцию. Треть из них госпитализировали, их состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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