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Новости

04 марта, 21:30

Шоу-бизнес

Жителям Москвы рассказали о главных событиях в стране

Жителям Москвы рассказали о главных событиях в стране

Орнелла Мути и ее дочь приехали на Московскую неделю моды

СК РФ полностью закрыл уголовное дело блогеров Чекалиных

СК РФ полностью закрыл уголовное дело блогеров Чекалиных

Полина Гагарина выступила в московском метро на станции "Мичуринский проспект"

Полина Гагарина спела на станции метро "Мичуринский проспект"

Новости мира: сильнейшие дожди повлияли на движение поездов между Миланом и Венецией

Концерт группы "Парк Горького" состоится в "Крокус Сити Холле" 1 марта

Новости регионов: машины Hyundai и Kia будут выпускать под брендом Solaris

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Жителям Москвы рассказали о главных событиях в стране.

Так, адвокат блогера Елены Блиновской заявила, что ее подопечная может воспользоваться амнистией. По ее словам, амнистия за дробление бизнеса, о которой Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию, может помочь женщине избежать уголовной ответственности.

В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку. Клетка с хищником находилась на территории конного клуба. По словам мамы ребенка, вольер был без ограждений и в свободном доступе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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