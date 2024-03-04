Жителям Москвы рассказали о главных событиях в стране.

Так, адвокат блогера Елены Блиновской заявила, что ее подопечная может воспользоваться амнистией. По ее словам, амнистия за дробление бизнеса, о которой Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию, может помочь женщине избежать уголовной ответственности.

В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку. Клетка с хищником находилась на территории конного клуба. По словам мамы ребенка, вольер был без ограждений и в свободном доступе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.