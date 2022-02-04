Телезрителям рассказали о целях публичных конфликтов российских звезд

Российские звезды ссорятся через соцсети и зарабатывают на этом. Один из последних конфликтов – ссора Ксении Собчак и Сергея Шнурова. Он высмеял телеведущую в своем клипе.

В тексте песни Шнуров намекнул на неверность Собчак в браке с Максимом Виторганом, а также вспомнил о смертельном ДТП в Сочи с ее участием.

Почему соцсети превратились в драматический онлайн-театр? Это реальные конфликты или способ набрать популярность? Какие рекламные контракты знаменитости получают после таких разборок?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.