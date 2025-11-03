График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 09:45

Полина Диброва намекнула на расставание с миллиардером Романом Товстиком

Бывшая модель Полина Диброва намекнула на расставание с миллиардером Романом Товстиком, ради которого она развелась с мужем. Поклонники провели расследование и выяснили, что она отписалась от возлюбленного в соцсетях.

Диброва также сообщила, что собирается за границу вместе с детьми. Когда ее спросили, поедет ли с ней Товстик, Диброва с невозмутимым видом ответила: "Кто это?".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

