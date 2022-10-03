Пугачева выставила на продажу свой замок за 1 млрд руб

Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей. При этом, по данным СМИ, артистка вновь покинула Россию вместе с дочерью и сыном.

Шестиэтажный особняк в викторианском стиле расположен на территории в 1 гектар. Помимо самого замка, здесь есть банный комплекс и бассейн, домик для охраны и служебного персонала, оранжерея, несколько зимних садов, каминный и обеденный залы, подземный гараж, спортзал. Несмотря на подобную роскошь, риелторы утверждают, что цена завышена.

Так, например, как пояснила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, дизайн замка уже давно устарел. По словам риелтора, цена данного объекта составляет не более 500 миллионов рублей.

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