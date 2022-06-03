В Ставрополе и Пятигорске отменили концерты Киркорова после его выступления в Москве

Певцу Филлипу Киркорову больше не рады в Ставрополе и Пятигорске. Там билеты сдают, а концерты отменяют.

Артист даже извинялся перед публикой, но видимо фанатов уже не вернуть. Где же он согрешил?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.