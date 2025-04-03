03 апреля, 14:30Шоу-бизнес
Сергей Безруков прокомментировал обвинения в нарушении правил рыбалки
Актер и режиссер Сергей Безруков ответил на критику в соцсетях после публикации фото с щукой, пойманной в Ростовской области. Пользователи заподозрили актера в нарушении правил – с 15 января по 15 апреля в регионе действует запрет на рыбалку.
Однако, как пояснил артист, снимок был сделан задолго до начала запрета, а сама рыбалка проходила в частном прудовом хозяйстве. По его словам, это была спортивная рыбалка, и никаких нарушений закона не было.
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