Представитель Леона Кемстача опроверг факт участия актера в судебных разбирательствах

Представитель актера Леона Кемстача опроверг факт участия его, а также коллеги по сериалу "Слово пацана" Рузиля Минекаева, в судебных разбирательствах.

СМИ ранее сообщали, что артисты решили продавать газировку и снэки под своим брендом и якобы задолжали логистической компании почти миллион рублей. Однако, по словам представителя Кемстача, компания подала иск в суд не на артистов, а на компанию – производителя продуктов питания.

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