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02 октября, 17:30

Шоу-бизнес

Все фигуранты по новому уголовному делу Чекалина остаются в статусе свидетелей

Все фигуранты по новому уголовному делу Чекалина остаются в статусе свидетелей

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Все фигуранты по новому уголовному делу Артема Чекалина пока остаются в статусе свидетелей, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что соучредителя фирмы Чекалиных по торговле косметикой Романа Вишняка задержали и якобы провели очную ставку. При этом блогера Лерчек (Валерию Чекалину), по предварительным данным, не допрашивали.

Новое уголовное дело касается переводов валюты с использованием подложных документов. Ущерб может составить около 250 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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