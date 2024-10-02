Все фигуранты по новому уголовному делу Чекалина остаются в статусе свидетелей

Все фигуранты по новому уголовному делу Артема Чекалина пока остаются в статусе свидетелей, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что соучредителя фирмы Чекалиных по торговле косметикой Романа Вишняка задержали и якобы провели очную ставку. При этом блогера Лерчек (Валерию Чекалину), по предварительным данным, не допрашивали.

Новое уголовное дело касается переводов валюты с использованием подложных документов. Ущерб может составить около 250 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

