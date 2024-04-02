Суд в Москве отклонил иск Елены Блиновской к налоговой

Суд в Москве отклонил иск блогера Елены Блиновской к налоговой. Она хотела снизить свои налоги, пени и штрафы на общую сумму более миллиарда рублей. Ее адвокаты рассчитывали на снижение налоговой недоимки как минимум в два раза.

В апреле 2023 года Елену Блиновскую задержали на границе при попытке покинуть РФ. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации незаконных денежных средств и имущества в особо крупном размере. Суд отправил ее под домашний арест, но позже ужесточил меру пресечения, отправив в СИЗО.

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