Группа Spice Girls заявила о возможном воссоединении

Группа Spice Girls заявила о возможности воссоединения. Есть версия, что соберется оригинальный состав группы, включая Викторию Бэкхем. Группа может выступить на коронации Карла III, которая планируется в мае.

Нынешний монарх знаком с их творчеством и проявил заинтересованность в их участии в торжествах. Британская группа в золотом составе выступала в 2012 году на церемонии закрытия Олимпийских игр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.