Ксения Собчак и Сергей Шнуров поругались в Сети

Сергей Шнуров поссорился с Ксенией Собчак. Лидер группы "Ленинград" выпустил клип, где множество раз оскорбил телеведущую.

Собчак в ответ написала длинный пост в Instagram. Она написала, что обаяние Шнурова держалось на алкоголе, и пожелала ему снова начать пить. По словам Собчак, трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным и старым ЗОЖником.

Ответил на клип "Ленинграда" и бывший муж Собчак Максим Виторган. Актера возмутило, что в песне певец упомянул его пятилетнего сына Платона и намекнул, что у ребенка другой отец. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.