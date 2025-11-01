СК завершил расследование по делу блогера Александры Митрошиной

Следственный комитет завершил расследование по делу блогера Александры Митрошиной. Ее обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Это 127 миллионов рублей, которые, по версии следствия, были получены из-за неуплаты налогов и затем направлены на покупку квартиры.

Первоначально Митрошина признала вину, но впоследствии изменила позицию и согласилась с обвинением лишь частично. Дата первого заседания пока не определена. Блогеру грозит до 7 лет лишения свободы.

