Замок Пугачевой будет продаваться долго – риелторы

Замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь будет продаваться очень долго. Такие прогнозы дают риелторы.

Уточняется, что свое поместье в Подмосковье артистка оценила в миллиард рублей. В доме имеется шесть этажей, бассейн и театр. Сама же певица, по данным СМИ, вернулась в Израиль вместе с детьми.

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