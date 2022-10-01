Пугачева выставила на продажу свой замок – СМИ

Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок. Поместье в подмосковной деревне Грязь народная артистка оценила в миллиард рублей.

В доме есть шесть этажей, бассейн и театр. Сама же певица, по данным СМИ, вернулась в Израиль вместе с детьми.

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